В Белгородской области приняли закон о выплатах на юбилеи свадеб

27 октября Белгородская областная дума приняла закон, согласно которому белгородцы смогут получать выплаты к юбилеям свадеб, даже если брак был заключён в другом регионе или республике бывшего СССР. Автор инициативы – председатель облдумы Юрий Клепиков.
Таким образом депутаты устранят «очевидную несправедливость». Дело в том, что пары, отмечающие круглые даты, поженились ещё в СССР. Они уезжали на работу или учёбу в другие регионы, а затем возвращались в Белгородскую область.
По причине регистрации брака вне Белгородской области семьям могли отказать в выплатах. В связи с этим из закона исключили требование обязательной регистрации брака в регионе. Важно, что нормы законопроекта будут иметь обратную силу.
Это значит, что те семейные пары, которым отказали, могут обратиться за выплатой повторно. Также отмечается, что правоотношения должны возникнуть в период с 1 января 2022 года. За восемь месяцев 2022 года денежное поощрение получили 743 пары.