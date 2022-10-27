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В Белгородской области приняли закон о выплатах на юбилеи свадеб

Вчера, 12:07
Фото: 1MI
Теперь белгородцы смогут получать выплаты, даже если регистрировали брак вне региона. Автором выступает председатель регионального парламента Юрий Клепиков.

27 октября Белгородская областная дума приняла закон, согласно которому белгородцы смогут получать выплаты к юбилеям свадеб, даже если брак был заключён в другом регионе или республике бывшего СССР. Автор инициативы – председатель облдумы Юрий Клепиков.

Таким образом депутаты устранят «очевидную несправедливость». Дело в том, что пары, отмечающие круглые даты, поженились ещё в СССР. Они уезжали на работу или учёбу в другие регионы, а затем возвращались в Белгородскую область.

По причине регистрации брака вне Белгородской области семьям могли отказать в выплатах. В связи с этим из закона исключили требование обязательной регистрации брака в регионе. Важно, что нормы законопроекта будут иметь обратную силу.

Это значит, что те семейные пары, которым отказали, могут обратиться за выплатой повторно. Также отмечается, что правоотношения должны возникнуть в период с 1 января 2022 года. За восемь месяцев 2022 года денежное поощрение получили 743 пары.

В законе о выплатах к юбилеям свадеб устранят «очевидную несправедливость»
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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Свадьба#Брак#Выплаты
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