Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области не принималось решение о выплатах льгот семьям мобилизованных

Вчера, 18:29
Фото: 1MI
Глава региона сообщил, что подобное решение принимается на федеральном уровне.

В ходе вечернего прямого эфира губернатор области Вячеслав Гладков сообщил белгородке, что решение о выплатах льгот семьям мобилизованных принимается на федеральном уровне. Там уже приняли решение не начислять пенни за просроченные платежи.

Вячеслав Гладков напомнил, что в Белгородской области также принимаются меры поддержки мобилизованных.

На областном уровне мы уже выплатили 100 тысяч каждому мобилизованному. Минимальная заработная плата у военнослужащих начинается с 195 тысяч рублей. Кроме того, будет сохранена средняя заработная плата.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в Белгородской области судебные приставы также приостановили исполнительные производства в отношении 2 тыс. мобилизованных. Общая сумма составила 63 млн рублей. Чтобы приостановить производство, должники должны принести оригинал справки из военкомата, который подтвердит мобилизацию. 

Более трёх тысяч мобилизованных белгородцев получили выплаты в 100 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области приняли закон о выплатах на юбилеи свадебВячеслав Гладков рассказал, как мобилизованным получить выплату за ранениеДве тысячи мобилизованных белгородцев смогут временно не выплачивать долги
#Александра Склярова#Военные#Мобилизованные#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты#Льгота#Финансовая поддержка
Подпишитесь
Вячеслав Гладков: Несколько белгородцев попали в плен
Вчера, 19:43
Жителей четырёх сёл под Белгородом эвакуируют из-за введения режима ЧС
Вчера, 17:19
В белгородском селе могут ввести режим ЧС
Вчера, 20:53
Белгородцы требуют отодвинуть линию фронта от границ региона
Вчера, 16:58
В Белгородской области увековечат память погибших участников спецоперации
Вчера, 13:15
Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области
Вчера, 23:35