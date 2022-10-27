В Белгородской области не принималось решение о выплатах льгот семьям мобилизованных

В ходе вечернего прямого эфира губернатор области Вячеслав Гладков сообщил белгородке, что решение о выплатах льгот семьям мобилизованных принимается на федеральном уровне. Там уже приняли решение не начислять пенни за просроченные платежи.
Вячеслав Гладков напомнил, что в Белгородской области также принимаются меры поддержки мобилизованных.
На областном уровне мы уже выплатили 100 тысяч каждому мобилизованному. Минимальная заработная плата у военнослужащих начинается с 195 тысяч рублей. Кроме того, будет сохранена средняя заработная плата.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в Белгородской области судебные приставы также приостановили исполнительные производства в отношении 2 тыс. мобилизованных. Общая сумма составила 63 млн рублей. Чтобы приостановить производство, должники должны принести оригинал справки из военкомата, который подтвердит мобилизацию.