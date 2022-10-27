В Белгородской области из-за нехватки денег перенесут оплату построенных объектов

В Белгородской области впервые перенесут средства на оплату построенных объектов с 2022 на 2023 год. Часть объектов будет построена в этом году, но оплата по ним будет проведена уже в следующем. Это делается на основании договорённости с подрядчиками.
По министерству ЖКХ перенос составит 317 млн рублей, по министерству автодорог – 800 млн рублей, а по министерству строительства — 1,5 млрд рублей. В целом такой перенос составит 2,7 млрд рублей.
Отметим, что по состоянию на 1 октября доходная часть бюджета на 2022 год уменьшается на 12,2 млрд рублей. Основной причиной изменения собственных налоговых поступлений является уменьшение налога на прибыль основных плательщиков — предприятий горного комплекса. По этой статье бюджет недополучил 19,9 млрд рублей. Зато размер налога на доходы физических лиц, напротив, вырос на 900 млн рублей. В 2022 году за счёт НДФЛ бюджет области должен получить 22,2 млрд рублей.