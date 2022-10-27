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В Белгородской области часть школьников будут учиться дистанционно до 1 декабря

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI
С 31 октября, после окончания осенних каникул, школьники в Белгородской области продолжат учиться дистанционно, сообщил Вячеслав Гладков. Эта же мера касается и студентов колледжей.

На дистанте останутся дети в девяти приграничных районах региона, а также в Белгороде и Яковлевском округе. Это связано с неспокойной оперативной обстановкой на этих территориях. Ограничение вводится до 1 декабря.

Надеюсь, что не последует дальнейшего продления дистанционного формата, потому что, конечно, нужно общение детей с учителем. Это самая правильная форма обучения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, до осенних каникул учащиеся белгородских школ учились дистанционно неделю, после чего с 17 октября ушли на досрочные двухнедельные каникулы. Они продлятся до 30 октября включительно.

Ранее Вячеслав Гладков рекомендовал руководителям предприятий, которые находятся в приграничных районах и Белгороде также перевести своих сотрудников на удалённый режим работы, если есть такая возможность без ущерба для деятельности организации.

Вячеслав Гладков рекомендовал работодателям перевести белгородцев на удалёнку
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#Оксана Артемова#Образование#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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