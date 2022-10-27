В белгородском селе могут ввести режим ЧС

Жителей из сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка в Краснооктябрьском сельском поселении Белгородского района переселят в безопасные места. Им будут выплачивать 10 тысяч рублей на съём жилья в пределах области, а многодетным семьям заплатят по 15 тысяч рублей. Кроме этого, по 3 тысячи рублей в месяц будут выплачивать на питание каждого ребёнка.