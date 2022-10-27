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В белгородском селе могут ввести режим ЧС

Вчера, 17:53
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Режим ЧС могут ввести из-за регулярных обстрелов села Солнцевка со стороны Украины.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков сообщил о регулярном обстреле села Солнцевка и попросил всех жителей покинуть территорию населённого пункта.

Четыре дома отказались уезжать. Мы убедительно просим вас покинуть территорию, потому что там небезопасно. Если обстановка в селе не улучшится, то будем рассматривать вариант введения режима ЧС в данном населённом пункте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 27 октября режим чрезвычайной ситуации ввели в 12 населённых пунктах Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам и откуда вывезены почти все жители. Режим ввели:

  • в сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка в Белгородском районе;
  • в сёлах Логачёвка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хуторы Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского горокруга;
  • в селе Староселье Краснояружского района;
  • в селе Середа Шебекинского городского округа.

Жителей из сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка в Краснооктябрьском сельском поселении Белгородского района переселят в безопасные места. Им будут выплачивать 10 тысяч рублей на съём жилья в пределах области, а многодетным семьям заплатят по 15 тысяч рублей. Кроме этого, по 3 тысячи рублей в месяц будут выплачивать на питание каждого ребёнка.

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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Режим ЧС
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