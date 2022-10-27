В белгородском селе могут ввести режим ЧС

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков сообщил о регулярном обстреле села Солнцевка и попросил всех жителей покинуть территорию населённого пункта.
Четыре дома отказались уезжать. Мы убедительно просим вас покинуть территорию, потому что там небезопасно. Если обстановка в селе не улучшится, то будем рассматривать вариант введения режима ЧС в данном населённом пункте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 27 октября режим чрезвычайной ситуации ввели в 12 населённых пунктах Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам и откуда вывезены почти все жители. Режим ввели:
Жителей из сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка в Краснооктябрьском сельском поселении Белгородского района переселят в безопасные места. Им будут выплачивать 10 тысяч рублей на съём жилья в пределах области, а многодетным семьям заплатят по 15 тысяч рублей. Кроме этого, по 3 тысячи рублей в месяц будут выплачивать на питание каждого ребёнка.