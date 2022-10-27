Стойленский ГОК за летний период восстановил 11 гектаров земель

Стойленский ГОК реализует системную программу инвестиций в природоохранные технологии, которая включает в себя более 35 экологических мероприятий по различным направлениям. Одним из них является высадка зеленых насаждений в районе санитарно-защитной зоны комбината, которые служат естественным барьером от возможной эмиссии и шума фабричного производства. Всего за последние пять лет высажено более 44 тысяч деревьев и кустарников на площади более 10 тысяч гектаров. Породы выбирают с учетом их приживаемости, засухоустойчивости и неприхотливости к почвам.