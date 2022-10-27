Стойленский ГОК за летний период восстановил 11 гектаров земель

Экологическая рекультивация производственных земель — один из пунктов природоохранной деятельности предприятия. Всего за пять лет комбинат восстановил травяной покров на площади 60 гектаров — это около 100 футбольных полей.
Рекультивацию земель СГОК проводит ежегодно. В этом году работы провели в районе плотины защиты отвалов. Сначала нанесли укрепительный слой суглинка толщиной 0,3 метра, а затем покрыли его слоем чернозема в 0,2 м и засеяли смесью многолетних трав — райграс, овсяница, тимофеевка и др.
Стойленский ГОК реализует системную программу инвестиций в природоохранные технологии, которая включает в себя более 35 экологических мероприятий по различным направлениям. Одним из них является высадка зеленых насаждений в районе санитарно-защитной зоны комбината, которые служат естественным барьером от возможной эмиссии и шума фабричного производства. Всего за последние пять лет высажено более 44 тысяч деревьев и кустарников на площади более 10 тысяч гектаров. Породы выбирают с учетом их приживаемости, засухоустойчивости и неприхотливости к почвам.