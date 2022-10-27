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Собчак прокомментировала ситуацию с её коммерческим директором

Вчера, 13:21
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya Pravda
Впервые после отъезда из России телеведущая ответила, что не имеет отношения к телеграм-каналу «Тушите свет», пишут «Народные новости».

Впервые после отъезда из РФ Ксения Собчак прокомментировала уголовное дело против её коммерческого директора Кирилла Суханова. Телеведущая заявила, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналу «Тушите свет».

Дело в том, что в указанном канале появилась публикация про ведение расследования против главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Собчак ответила, что пост был размещён в профиле-подделке, а его содержание – фейк.

По словам телеведущей, она никогда не писала на этом канале. Она уточнила, что доступа в редакцию у неё нет. Ранее против её коммерческого директора возбудили уголовное дело за вымогательство, а сама Ксения Собчак в спешке уехала из страны.

 

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#Наталья Корявых#Ксения собчак#Директор Собчак#Уголовное дело#Комментарий
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