Собчак прокомментировала ситуацию с её коммерческим директором

Впервые после отъезда из РФ Ксения Собчак прокомментировала уголовное дело против её коммерческого директора Кирилла Суханова. Телеведущая заявила, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналу «Тушите свет».
Дело в том, что в указанном канале появилась публикация про ведение расследования против главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Собчак ответила, что пост был размещён в профиле-подделке, а его содержание – фейк.
По словам телеведущей, она никогда не писала на этом канале. Она уточнила, что доступа в редакцию у неё нет. Ранее против её коммерческого директора возбудили уголовное дело за вымогательство, а сама Ксения Собчак в спешке уехала из страны.