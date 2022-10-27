Семьи погибших в спецоперации получат земельные участки от 10 до 30 соток

Законопроект о выдаче земельных участков семьям погибших в ходе спецоперации белгородцев депутаты принимали в первом чтении в сентябре текущего года. В октябре поступили поправки, коснувшиеся размера площади, порядка оформления земельного надела.
Доработанный вариант закона регионального заксобрания представил председатель комитета областной думы по социальной политике Роман Великанский.
Скорректирован порядок подачи заявления от желающих получить участки, если они проживают в разных муниципальных районах. Предложено оформлять обращение в одном органе местного самоуправления по решению заявителя. Это же распространяется в том числе и на жителей Белгорода.
Выдавать участки будут площадью от 10 до 30 соток – минимальный и максимальный порог размера территории.
Все поправки имеют положительное заключение правового управления аппарата Белгородской областной думы.
Роман Великанский
В итоге депутаты единогласно поддержали и поправки, и региональный закон «О реализации в Белгородской области отдельных положений Земельного кодекса РФ».
Напомним, учёт семей погибших будет вести региональное министерство социальной защиты населения и труда. Участки будут предоставлять по инициативе граждан по месту жительства.