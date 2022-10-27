«Росгосстрах» усовершенствовал продукт страхования сельхозживотных

В нём существенно расширен перечень страхуемых животных — теперь, кроме коров, по этому продукту также можно застраховать быков, лошадей и коз.
Расширен и перечень рисков: помимо утраты животного в случае гибели или вынужденного забоя из-за болезни, несчастного случая, пожара, стихийного бедствия или кражи, а также противоправных действий третьих лиц, в полис включены услуги телеветеринарии. Также владелец может застраховать свою гражданскую ответственность — на случай, если по вине принадлежащего ему животного будет причинён ущерб здоровью и имуществу третьих лиц.
Как рассказал руководитель Центра сельскохозяйственного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Вадим Константинович, веской причиной, побудившей специалистов компании к разработке нового продукта, стали пожелания самих владельцев сельскохозяйственных животных.
«Страхование сельскохозяйственных животных, по сути, – исторический для нашей компании вид услуг, которым она занимается более века. Программа «Бурёнка» по страхованию коров на личных крестьянских подворьях пользуется неизменным спросом. Благодаря этому «Росгосстрах» на протяжении многих лет — безоговорочный лидер по количеству заключённых договоров сельскохозяйственных рисков на российском страховом рынке, — говорит Вадим Константинович. — Несмотря на урбанизацию, в деревнях жители по-прежнему держат на подворье различных сельскохозяйственных животных, а они стоят денег — и порой немалых. Болезни животных, стихийные бедствия и другие события, включая банальную кражу, — это ущерб для хозяина. В таких случаях страховой полис нивелирует финансовые риски. В частном секторе предлагают такие полисы, как правило, страховые агенты компании — этот канал один из ключевых для «Росгосстраха», он по-прежнему важен и для страхователей: через агентов они передают свои пожелания по наполнению программы. Мы эти пожелания услышали и разработали новый страховой продукт для селян».
Проблема в том, что далеко не в каждой деревне и тем более на отдалённом хуторе можно оперативно обратиться за помощью к ветеринарному врачу. А ведь нередко крестьянину достаточно совета квалифицированного специалиста — с несложными случаями при заболевании скота опытный животновод мог бы справиться и самостоятельно. В то же время ветврач вовремя подскажет, когда действительно надо бить тревогу и срочно спасать животное.
Чтобы помочь сельчанам решить эту проблему, «Росгосстрах» включил в полис услугу «телеветеринарии»: номер телефона указан на страховом полисе — звонить по нему можно круглосуточно. Консультируют сельчан квалифицированные эксперты с большим опытом работы в зоотехнике и ветеринарии, специализирующиеся на уходе и лечении животных.
«Росгосстрах» постоянно совершенствует страховые программы, учитывая потребности и финансовые возможности конкретных страхователей. Например, в той же программе «Бурёнка. Моя ферма» есть два пакетных предложения страховой защиты от болезней — от самых распространённых и опасных заболеваний животных с незначительными исключениями и от всех болезней без исключения. Но главное, что мы предлагаем, — это неизменная надёжная страховая защита животных. Уверен, что наш новый продукт понравится жителям села.
Вадим Константинович
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