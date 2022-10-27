«Росгосстрах» усовершенствовал продукт страхования сельхозживотных

«Страхование сельскохозяйственных животных, по сути, – исторический для нашей компании вид услуг, которым она занимается более века. Программа «Бурёнка» по страхованию коров на личных крестьянских подворьях пользуется неизменным спросом. Благодаря этому «Росгосстрах» на протяжении многих лет — безоговорочный лидер по количеству заключённых договоров сельскохозяйственных рисков на российском страховом рынке, — говорит Вадим Константинович. — Несмотря на урбанизацию, в деревнях жители по-прежнему держат на подворье различных сельскохозяйственных животных, а они стоят денег — и порой немалых. Болезни животных, стихийные бедствия и другие события, включая банальную кражу, — это ущерб для хозяина. В таких случаях страховой полис нивелирует финансовые риски. В частном секторе предлагают такие полисы, как правило, страховые агенты компании — этот канал один из ключевых для «Росгосстраха», он по-прежнему важен и для страхователей: через агентов они передают свои пожелания по наполнению программы. Мы эти пожелания услышали и разработали новый страховой продукт для селян».