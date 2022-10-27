РЭО: 6 регионов России показали лучшие результаты по сбору платежей за вывоз ТКО

Как передает 360tv.ru, в топ лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская, Мурманская, Свердловская, Тамбовская, Кировская области.
Как заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, итоги проведенного мониторинга работы региональных операторов за август текущего года по стране показали стабильные результаты. За основу анализа РЭО были взяты отчеты регоператоров. Согласно подсчетам, средний показатель собираемости в России за январь — август текущего года достиг 87%, частные абоненты и организации при этом выплатили 144,6 млрд рублей в течение восьми месяцев. Регионы-лидеры показали собираемость на уровне 96%, худший результат составил менее 60%.
Сотрудники РЭО рассказали, что в стране выбраны 284 зоны, где ведут деятельность регоператоры, в 253 из них услуги оказывают 182 оператора. В списке регионов, где зафиксированы самые неудовлетворительные показатели собираемости, оказались республики Ингушетия, Тыва и Дагестан, а также Хабаровский край.
Замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов объяснил, что причинами неудачи регионов стали большие расстояния до абонентов и проблемы с взысканием долгов из-за отсутствия доступа к персональной информации о потребителях.
В 2021 году результаты по собираемости за тот же период оказались на идентичном уровне — 87,4%, тогда собрали 109,9 млрд рублей. В этом году население и юрлица получили счета на 166,2 млрд рублей, из них оплачено было 144,6 млрд рублей. Более высокие результаты достигнуты за счет регоператоров в Москве и Санкт-Петербурге, где с этого года стартовала работа по сбору ТКО.
В РЭО уточнили, что в тариф закладывается оплата за вывоз, возведение и использование объектов обращения с ТКО. Также правительство одобрило внесение в тариф затрат на компостирование.
В 2022 году в список предложений по социально-экономическому развитию РФ на ближайшие восемь лет внесен федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководителем реализации инициативы определена ППК «РЭО». Там заявили, что высокий уровень собираемости и качественная работа регоператоров являются ключевыми целями, которые будут достигаться в процессе перехода к экономике замкнутого цикла.