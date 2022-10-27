РЭО: 6 регионов России показали лучшие результаты по сбору платежей за вывоз ТКО

В 2021 году результаты по собираемости за тот же период оказались на идентичном уровне — 87,4%, тогда собрали 109,9 млрд рублей. В этом году население и юрлица получили счета на 166,2 млрд рублей, из них оплачено было 144,6 млрд рублей. Более высокие результаты достигнуты за счет регоператоров в Москве и Санкт-Петербурге, где с этого года стартовала работа по сбору ТКО.