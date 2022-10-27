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Первых 580 переселенцев из Белгородской области завтра отправят в Подмосковье

Вчера, 17:19
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Белгородцев разместят в санатории и детских лагерях Подмосковья.

В ходе вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков рассказал, что первые 580 переселенцев из области отправятся в санатории и детские лагеря Подмосковья уже завтра. 

Всем переселенцам необходимую информацию о размещении уже предоставили. На каждом из объектов были мои заместители или министры. Условия достаточно хорошие, персонал готовится к приезду белгородцев.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ещё 300 человек отправятся в Тульскую область на следующей неделе. Им информацию о размещении предоставят чуть позже.

Женщина также поинтересовалась у главы региона, в каких условиях будут проживать белгородцы, однако Вячеслав Гладков отметил, что информацию о размещении предоставляют лично переселенцам. 

Если вы в их числе, но информацию вам не предоставили, то обратитесь к главе своего муниципалитета. Вам покажут фотографии и меню, объяснят, где и в каких условиях вас разместят.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 21 октября глава региона сообщил в своих соцсетях, что Подмосковье примет 500 жителей из Белгородской области для временного размещения. Белгородцам предоставят транспорт, а питание и проживание в санатории будет бесплатным.

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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Переселенцы#Подмосковье#Временное проживание
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