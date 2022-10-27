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Основные тезисы речи Владимира Путина с пленарной сессии «Валдай»

Вчера, 16:09
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
В этом году на заседании обсудили тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Выступление президента на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» началось в 16:00 27 октября. В материале собрали важные тезисы выступления:

 

  • Президент раскритиковал «отмену Запада». По его словам, даже во время Холодной войны никто даже не думал отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов.
  • Путин: «Либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда. Любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандистской».
  • Путин заявил, что на Западе «всех считают людьми второго сорта, а себя — исключением. Так и продолжается столетиями».
  • Путин: «Никто не может диктовать народу, какое общество мы должны строить. Необходимо уважать традиционные ценности. Запад не имеет право требовать от нас принимать 10 гендеров и гей-парады».
  • Путин: «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди самое важное и опасное десятилетие со времен Второй мировой войны».
  • Путин: «Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада. Но с Западом космополитичным, выступающим орудием либеральных элит, Россия никогда не смирится».
  • Путин: Россия будет до последнего бороться за своё существование и развитие.
  • Путин: Новый миропорядок должен и будет основываться на законе и праве.
  • Путин: «Лозунг „своих не бросаем“ сидит внутри каждого русского. Готовность бороться за своих людей ведёт к сплоченности общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны, мы её подтвердили и укрепили».
  • По мнению Путина, происходящее между Россией и Украиной можно считать гражданской войной.
  • Путин: «У России есть военная доктрина, там написано, в каких случаях Россия считает возможным применение ядерного оружия. Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного».
  • Путин: Запад сам разжигает конфликт в Украине.
  • Путин: Главной целью СВО является помощь Донбассу.
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