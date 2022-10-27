Основные тезисы речи Владимира Путина с пленарной сессии «Валдай»

Выступление президента на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» началось в 16:00 27 октября. В материале собрали важные тезисы выступления:
Президент раскритиковал «отмену Запада». По его словам, даже во время Холодной войны никто даже не думал отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов.
Путин: «Либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда. Любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандистской».
Путин заявил, что на Западе «всех считают людьми второго сорта, а себя — исключением. Так и продолжается столетиями».
Путин: «Никто не может диктовать народу, какое общество мы должны строить. Необходимо уважать традиционные ценности. Запад не имеет право требовать от нас принимать 10 гендеров и гей-парады».
Путин: «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди самое важное и опасное десятилетие со времен Второй мировой войны».
Путин: «Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада. Но с Западом космополитичным, выступающим орудием либеральных элит, Россия никогда не смирится».
Путин: Россия будет до последнего бороться за своё существование и развитие.
Путин: Новый миропорядок должен и будет основываться на законе и праве.
Путин: «Лозунг „своих не бросаем“ сидит внутри каждого русского. Готовность бороться за своих людей ведёт к сплоченности общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны, мы её подтвердили и укрепили».
По мнению Путина, происходящее между Россией и Украиной можно считать гражданской войной.
Путин: «У России есть военная доктрина, там написано, в каких случаях Россия считает возможным применение ядерного оружия. Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного».
Путин: Запад сам разжигает конфликт в Украине.
Путин: Главной целью СВО является помощь Донбассу.