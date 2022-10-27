На пересечении улиц Преображенская и Пушкина в Белгороде установят новый светофор

Согласно документам, рабочие установят транспортные и транспортно-пешеходные светофоры. Они будут светодиодными, плоскими, с анимацией движения пешеходов и обратным отсчётом времени с голосовым сопровождением. Проектом предусмотрена подземная прокладка кабельных трасс через проезжую часть, приведение в соответствие с ГОСТ расстановки дорожных знаков, разметки и пешеходных ограждений.