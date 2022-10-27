На пересечении улиц Преображенская и Пушкина в Белгороде установят новый светофор

Posted 27 октября 2022, 08:25
Published 27 октября 2022, 08:25
Modified 27 октября 2022, 08:27
Updated 27 октября 2022, 08:27
Заказчик работ – Белгорблагоустройство. Цена контракта составила 2 400 128 рублей (средства бюджетного учреждения). Работы должны выполнить в течение 30 дней с даты заключения контракта.
Согласно документам, рабочие установят транспортные и транспортно-пешеходные светофоры. Они будут светодиодными, плоскими, с анимацией движения пешеходов и обратным отсчётом времени с голосовым сопровождением. Проектом предусмотрена подземная прокладка кабельных трасс через проезжую часть, приведение в соответствие с ГОСТ расстановки дорожных знаков, разметки и пешеходных ограждений.
Контракт был заключён с ООО «Техстроймонтаж». Согласно аналитической системе «СПАРК», ООО «Техстроймонтаж» зарегистрировано в 2017 году в Белгороде. Руководитель компании Юрий Баташев. В 2021 году выручка организации составила 90 млн рублей, чистая прибыль – 31 тыс. рублей, а сумма чистых активов – 269 тыс. рублей.