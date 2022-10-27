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На фестиваль вареников в Белгороде выделят 8 млн рублей из областного бюджета

Вчера, 13:50
Фото: Bel.ru
На туризм в регионе в 2023 году готовы потратить 24 млн рублей, в том числе и на фестиваль вареников, пишет Go31.ru.

На фестиваль вареников в Белгороде потратят до 8 млн рублей. Всего на туризм в бюджете региона из бюджета планируют выделить 24 млн рублей.

О предстоящих тратах рассказали на заседании областной думы. Замгубернатора по финансам Владимир Боровик представил депутатам проект бюджета области на следующий год.

Фестиваль вареников в Белгороде ранее признали крупнейшим в мире. В январе на 15 площадках для гостей приготовили более 60 тыс. вареников. Повар на гастрономическом празднике приготовил гигантский вареник весом 5 кг.

 

Повар в Белгороде приготовил гигантский вареник весом 5 кг
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#Наталья Корявых#Общество#Белгород#Фестиваль вареников#Средства из бюджета#Белгородская областная Дума
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