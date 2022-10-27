На фестиваль вареников в Белгороде выделят 8 млн рублей из областного бюджета

На фестиваль вареников в Белгороде потратят до 8 млн рублей. Всего на туризм в бюджете региона из бюджета планируют выделить 24 млн рублей.
О предстоящих тратах рассказали на заседании областной думы. Замгубернатора по финансам Владимир Боровик представил депутатам проект бюджета области на следующий год.
Фестиваль вареников в Белгороде ранее признали крупнейшим в мире. В январе на 15 площадках для гостей приготовили более 60 тыс. вареников. Повар на гастрономическом празднике приготовил гигантский вареник весом 5 кг.