Кировчанка объяснила свой одиночный пикет у здания белгородского правительства

Кировчанка Марина Микрюкова вышла с одиночным пикетом к зданию белгородского правительства с требованием поставить брёвна солдатам, которым нужно строить окопы. На отчаянный шаг женщина пошла из-за бюрократических проблем.
Сын Марины служит на российско-украинской границе. Она обращалась в администрацию в Бирюче и в Валуйках. В первом случае делянка оказалась слишком близко к зоне боевых действий. Во втором случае пилить брёвна просили четверых военных, у которых имеются и другие задачи.
Марина решила не дожидаться и 25 октября отправилась прямиком к губернатору Вячеславу Гладкову, однако принять её быстро чиновник не мог. На более позднюю дату кировчанка не согласилась. Отчаявшись, женщина вышла на пикет с плакатом «Дайте брёвна солдатам».
Как раз после этого к женщине вышла замгубернатора Юлия Щердина и пригласила Марину на разговор. Проблему Щедрина обещала начать решать с 27 октября.
По словам кировчанки, вопрос о брёвнах она подняла ещё 17 октября. Решение нужно здесь и сейчас, однако из-за бюрократии откладывается. Тогда женщина и решилась на пикет.