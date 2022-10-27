Кировчанка объяснила свой одиночный пикет у здания белгородского правительства

Сын Марины служит на российско-украинской границе. Она обращалась в администрацию в Бирюче и в Валуйках. В первом случае делянка оказалась слишком близко к зоне боевых действий. Во втором случае пилить брёвна просили четверых военных, у которых имеются и другие задачи.