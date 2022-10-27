Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кировчанка объяснила свой одиночный пикет у здания белгородского правительства

Вчера, 14:54
Фото: Фонарь
Женщина решилась на отчаянный шаг из-за бюрократических проблем. Она требовала предоставить брёвна военным. Проблему решают с 27 октября, пишет «Фонарь».

Кировчанка Марина Микрюкова вышла с одиночным пикетом к зданию белгородского правительства с требованием поставить брёвна солдатам, которым нужно строить окопы. На отчаянный шаг женщина пошла из-за бюрократических проблем.

Сын Марины служит на российско-украинской границе. Она обращалась в администрацию в Бирюче и в Валуйках. В первом случае делянка оказалась слишком близко к зоне боевых действий. Во втором случае пилить брёвна просили четверых военных, у которых имеются и другие задачи.

Марина решила не дожидаться и 25 октября отправилась прямиком к губернатору Вячеславу Гладкову, однако принять её быстро чиновник не мог. На более позднюю дату кировчанка не согласилась. Отчаявшись, женщина вышла на пикет с плакатом «Дайте брёвна солдатам».

Как раз после этого к женщине вышла замгубернатора Юлия Щердина и пригласила Марину на разговор. Проблему Щедрина обещала начать решать с 27 октября.

По словам кировчанки, вопрос о брёвнах она подняла ещё 17 октября. Решение нужно здесь и сейчас, однако из-за бюрократии откладывается. Тогда женщина и решилась на пикет. 

 

Юлия Щедрина побеседовала с белгородкой, вышедшей на одиночный пикет
Узнать подробнее
Читайте также:
Щедрина ответила на претензии военных на запрет вывоза брёвен из Белгородской областиБелгородка вышла на одиночный пикет с просьбой дать брёвна солдатам
#Евгений Грицков#Общество#Операция на Украине#Пикет#Военные#Укрепления#Древесина#Брёвна
Подпишитесь
Вячеслав Гладков: Несколько белгородцев попали в плен
Вчера, 19:43
Жителей четырёх сёл под Белгородом эвакуируют из-за введения режима ЧС
Вчера, 17:19
В белгородском селе могут ввести режим ЧС
Вчера, 20:53
Белгородцы требуют отодвинуть линию фронта от границ региона
Вчера, 16:58
В Белгородской области увековечат память погибших участников спецоперации
Вчера, 13:15
Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области
Вчера, 23:35