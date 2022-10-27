Как изменился пассажиропоток в общественном транспорте Белгорода

Как сообщили в региональном правительстве в официальном ответе на запрос редакции «Бел.Ру», в сентябре 2022 года пассажиропоток в общественном транспорте увеличился. В сентябре 2022 года в общественном транспорте было зафиксировано 3,1 млн человек, за аналогичный период 2021 года в автобусах проехали 3 млн человек.
В августе текущего года на автобусах по Белгороду проехали 2,8 млн человек, а в августе 2021 года — 2,6 млн человек. В начале года пассажиропоток составил 2,4 млн человек, а в начале прошлого года — 2,1 млн человек.
В мэрии «Бел.Ру» сообщили, что, по сравнению с январём 2021 года, в январе 2022 года пассажиропоток увеличился на 11,5%.
В сентябре 2022 года мы также писали, что за семь месяцев текущего года пассажирский поток в общественном транспорте составил 33,8 млн человек. За этот же период в 2020 году — 26,8 млн человек. За два года пассажиропоток увеличился на 26%. Увеличение числа пассажиров произошло с появлением выделенных полос.