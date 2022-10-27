Как изменился пассажиропоток в общественном транспорте Белгорода

В сентябре 2022 года мы также писали, что за семь месяцев текущего года пассажирский поток в общественном транспорте составил 33,8 млн человек. За этот же период в 2020 году — 26,8 млн человек. За два года пассажиропоток увеличился на 26%. Увеличение числа пассажиров произошло с появлением выделенных полос.