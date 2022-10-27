Специалист уточнил, что точными прогнозы могут быть только на ближайшие 5-7 дней. Зимой стоит ожидать и снега, и морозов в отдельные периоды, добавил Вильфанд. Повторения аномальной зимы 2019-2020 годов не предвидится. Тогда было мало снега, а в Москве было тепло с декабря по конец февраля.