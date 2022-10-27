Жителям Центральной России не стоит ждать мягкую зиму. По предварительным расчётам, эта зима будет холоднее предыдущей. Запредельных температурных характеристик при этом не будет.
Чуть теплее нормы погода может быть на севере Урала и в Сибири. Нормы для всех регионов разные, для каждого месяца свои. По словам Вильфанда, прогнозы ещё не точные – с вероятностью до 65 %.
Специалист уточнил, что точными прогнозы могут быть только на ближайшие 5-7 дней. Зимой стоит ожидать и снега, и морозов в отдельные периоды, добавил Вильфанд. Повторения аномальной зимы 2019-2020 годов не предвидится. Тогда было мало снега, а в Москве было тепло с декабря по конец февраля.