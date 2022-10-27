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Гладков показал, какие вещи Белгородская область закупает для военных

Вчера, 14:43
Фото: кадр из видео в соцсетях Вячеслава Гладкова
Губернатор опубликовал ролик, на котором можно увидеть вещи, которые помогут в том числе мобилизованным на СВО белгородцам.

Вячеслав Гладков рассказал в своих соцсетях, что в пятницу, 28 октября, поедет в одну из воинских частей, где находятся призванные белгородцы, и раздаст им закупленные комплекты.

В них вошли тёплые вещи, плащи от дождя, термобельё, обувь, рюкзаки. Губернатор пояснил, что эти вещи не входит в стандартное вещевое довольствие военных.

«В рамках стандарта выдаётся всё, но мы понимаем, что нужно ещё что-то докупить, чтобы парням было чуть-чуть посуше, покомфортнее в крайне сложных боевых условиях», - написал Гладков.

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#Евгений Грицков#Частичная мобилизация#Вячеслав Гладков#Помощь военным#Одежда#Мобилизованные#Снабжение
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