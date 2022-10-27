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Где заказать дизайн интерьера офиса

Вчера, 12:46
Фото: pxhere.com
Интерьеры рабочих помещений имеют свои особенности, свои отличительные черты, по которым сразу можно понять, что это не жилая квартира, а офис.

Но и у таких мест дизайны могут отличаться друг от друга, и какие-то варианты нравятся сотрудникам и клиентам больше, чем другие.

Атрибуты интерьера делятся на эстетическую и функциональную составляющие. К первой относятся использованные в помещении цвета, материалы обоев или облицовки, украшения — картины, вазы и другое. Ко второй — само устройство офиса. Как располагаются по отношению друг к другу кабинеты и вспомогательные помещения? Не слишком ли хорошая слышимость из соседней комнаты, достаточная ли теплоизоляция?

Дизайнерское и архитектурное бюро Arxy предлагает вам решение этой сложной задачи. Здесь консультант подскажет, какой дизайн интерьера офиса заказать, какие есть сильные и слабые места у нынешнего варианта. А профессиональные разработчики предложат новый — оптимизированный.

Когда следует обратиться в дизайнерское агентство

Разрабатывая устройство и вид помещения, следует ориентироваться в основном на:

  • коллектив, который работает здесь, его средний возраст и предпочтения;
  • то, чем занимается ваша компания (в офисе должны быть детали, указывающие на область деятельности);
  • удобное расположение рабочих и других помещений;
  • технику безопасности.

Если учесть эти четыре основных параметра, можно разработать хороший вариант интерьера для любого офисного помещения, особенно если его расположение позволяет это сделать.

Варианты оформления

Офис, как и жилое помещение, можно оформить в таких востребованных стилях, как лофт или скандинавский. Для компании, занимающейся информационными технологиями, хорошим вариантом будет стиль хай-тек (хотя и скандинавский минимализм отлично подойдёт).

Для тех, кто продаёт недвижимость или оказывает юридические услуги, может подойти классический стиль. Все помещения в этом случае оформлены достаточно сдержанно, используется натуральное дерево, мрамор и подобные материалы.

Сотрудники архитектурного бюро Arxy разработают проект интерьера, учтя все особенности помещения, его расположения, подобрав подходящие референсы, на которые будут ориентироваться впоследствии. Следующий этап — составление схемы и визуализации. Вам помогут подобрать и купить всё необходимое для реализации проекта — мебель, покрытие для стен и пола и другое.

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#Общество#Интерьер#Дизайн#Офис
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