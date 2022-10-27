Где заказать дизайн интерьера офиса

Атрибуты интерьера делятся на эстетическую и функциональную составляющие. К первой относятся использованные в помещении цвета, материалы обоев или облицовки, украшения — картины, вазы и другое. Ко второй — само устройство офиса. Как располагаются по отношению друг к другу кабинеты и вспомогательные помещения? Не слишком ли хорошая слышимость из соседней комнаты, достаточная ли теплоизоляция?