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"Единая Россия" доставила на передовую беспилотники и коптеры

Вчера, 15:14
Фото: t.me/turchak_andrey
Военнослужащие Российской Федерации, дислоцирующиеся в Херсонской области, получили от партии «Единая Россия» спецсредства и экипировку.

Беспилотные летательные аппараты, средства связи и коптеры передал участникам специальной военной операции секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, который отметил, что только за последний месяц партия собрала для фронта больше 1 млрд рублей.

Как пишет издание rostovgazeta.ru, Андрей Турчак рассказал, что это уже не первая партия переданной военнослужащим помощи. «Единая Россия» помогает мирным жителям, оказывает гуманитарную помощь и на протяжении всех месяцев проведения специальной военной операции на Украине поддерживает военнослужащих РФ, добровольческие батальоны и народную милицию ЛДНР. 

Ранее глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин также передал коптеры и генераторы 100-й бригаде, рассказал секретарь генсовета партии. Турчак поблагодарил своих коллег, представителей бизнес-сообщества и общественные организации за предоставленную поддержку.

Отмечается, что с первого дня проведения СВО ЕР помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Региональные отделения «Единой России» уже доставили больше 13,5 тыс. тонн гуманитарного груза в ЛДНР, среди которых свыше 700 тонн — медикаменты. 

Также партия с начала спецоперации собрала более 500 млн рублей пожертвований от предпринимателей и физических лиц. На эти деньги были закуплены продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, предметы первой необходимости и товары для детей. 

На сайте ER.RU сообщают, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях работают больше 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 из них открыты в ДНР, а десять — в Мариуполе. Также партия создала в ряде территорий центры юридической и психологической помощи, а с 26 сентября в региональных общественных приемных партии работают центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, отправленных в зону проведения спецоперации.

#Ольга Земскова
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