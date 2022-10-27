"Единая Россия" доставила на передовую беспилотники и коптеры

На сайте ER.RU сообщают, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях работают больше 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 из них открыты в ДНР, а десять — в Мариуполе. Также партия создала в ряде территорий центры юридической и психологической помощи, а с 26 сентября в региональных общественных приемных партии работают центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, отправленных в зону проведения спецоперации.