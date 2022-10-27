Достижения Смоленской области за 20 лет отразили в нацпроекте ИРИ

В рамках исследования в регионах России созданы фокус-группы, участникам которых 18 - 35 лет. Они выбирают по 15 событий, оказавших влияние на всю страну, и ещё по 5 значимых именно для их региона. Группа из Смоленской области выделила достижения в медицине, животноводстве и культуре, пишет newsnn.ru.
В Ярцеве (Смоленская область) отремонтировали закрытый в 80-х годах прошлого века кинотеатр. После реконструкции в фойе установили интерактивные столы и бесплатные игровые автоматы. Также теперь его смогут посещать люди с ограниченными возможностями.
К 1150-летнему юбилею в Смоленске открылся Культурно-выставочный центр имени Тенишевых. Выставочные залы оснастили современными системами воспроизведения видео и звука, а также кондиционерами. Современная система вентиляции обеспечивает сохранность выставленных экспонатов.
В городе было построено и новое здание Госархива. В нём хранится более миллиона различных документов, в том числе исторических, датируемых XVII – XXI веками.
Также на берегу Днепра была отстроена набережная. Примечательно, что о её необходимости говорили начиная с 1816 года, но обустроить объект смогли только в 2013 году.
В регионе развивается сельское хозяйство, ставка делается на выращивание льна и кролиководство. Смоленская область - лидер в производстве льна в центральной России. А кролиководческое предприятие “КролЪ и К”, которое является первым в стране по производству крольчатины, является племенным репродуктором.
В 2012 году в Смоленске начал работу Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Теперь жители региона ждут специальной медпомощи не полтора года, а всего месяц.