Достижения Смоленской области за 20 лет отразили в нацпроекте ИРИ

В рамках исследования в регионах России созданы фокус-группы, участникам которых 18 - 35 лет. Они выбирают по 15 событий, оказавших влияние на всю страну, и ещё по 5 значимых именно для их региона. Группа из Смоленской области выделила достижения в медицине, животноводстве и культуре, пишет newsnn.ru.