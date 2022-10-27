Десять учителей Белгорода получили премию «Педагогический Олимп»

Учителя в Белгороде получат персональные премии «Педагогический Олимп». Из городского бюджета на поощрение педагогов выделили 455 тыс. рублей. Награду получат десять преподавателей.
Премию в номинации «Путь к олимпу» вручат Маргарите Бобровой из лицея № 32 и Алине Галиуллиной, которая работает в Белгородском дворце детского творчества. Обе белгородки являются педагогами дополнительного образования.
Наградой также удостоят учителя русского языка из школы № 35 Марину Бакалину, тренера-преподавателя ДЮСШ № 4 Алексея Дмитриева, учителя физкультуры из школы № 50 Ярослава Зобова, учителя математики из лицея № 32 Елену Качурову.
В число победителей вошли ещё учитель русского языка из гимназии № 3 Алина Колотилова, учитель истории и обществознания из лицея № 32 Светлана Павлова, тренер-преподаватель из ДЮСШ № 4 Алексей Потеряхин и учитель русского и литературы в Центре образования № 1 Людмила Степаненко.