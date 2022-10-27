Десять учителей Белгорода получили премию «Педагогический Олимп»

В число победителей вошли ещё учитель русского языка из гимназии № 3 Алина Колотилова, учитель истории и обществознания из лицея № 32 Светлана Павлова, тренер-преподаватель из ДЮСШ № 4 Алексей Потеряхин и учитель русского и литературы в Центре образования № 1 Людмила Степаненко.