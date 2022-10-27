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Десять учителей Белгорода получили премию «Педагогический Олимп»

Вчера, 12:00
Фото: 1MI
На эти цели из городского бюджета выделили 455 тыс. рублей, сообщили в мэрии.

Учителя в Белгороде получат персональные премии «Педагогический Олимп». Из городского бюджета на поощрение педагогов выделили 455 тыс. рублей. Награду получат десять преподавателей.

Премию в номинации «Путь к олимпу» вручат Маргарите Бобровой из лицея № 32 и Алине Галиуллиной, которая работает в Белгородском дворце детского творчества. Обе белгородки являются педагогами дополнительного образования.

Наградой также удостоят учителя русского языка из школы № 35 Марину Бакалину, тренера-преподавателя ДЮСШ № 4 Алексея Дмитриева, учителя физкультуры из школы № 50 Ярослава Зобова, учителя математики из лицея № 32 Елену Качурову.

В число победителей вошли ещё учитель русского языка из гимназии № 3 Алина Колотилова, учитель истории и обществознания из лицея № 32 Светлана Павлова, тренер-преподаватель из ДЮСШ № 4 Алексей Потеряхин и учитель русского и литературы в Центре образования № 1 Людмила Степаненко.

Напомним, в регионе до 1 декабря дети учатся дистанционно. Зарплата учителей и воспитателей при этом не изменится. Дистант в регионе действует с 10 октября.

 

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#Наталья Корявых#Образование#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Учителя#Премия#Педагогический олимп
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