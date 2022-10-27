Белгородцев из негазифицированных сёл ждут новые меры поддержки

В областной думе во всех чтениях приняли изменения в закон, согласно которому для белгородцев, живущих в негазифицированных сёлах, предусмотрены новые меры поддержки.
В облдуме уточнили, что исключат необходимую организацию раздельного учёта потребления электроэнергии. Также предлагается компенсацию расходов по оплате электроэнергии в газифицированных населённых пунктах сделать не выше нормативов потребления.
Также депутаты исключили положение о компенсации электроэнергии в негазифицированных сёлах только в отношении одного дома. Принятие законопроекта при этом не повлияет на расходы бюджета региона.
Напомним, указанный закон вступил в силу 1 июля 2022 года. В его рамках предусмотрена компенсация в размере 50 %. Белгородцам, которые получают ежемесячную денежную компенсацию на оплату ЖКХ, дополнительно компенсируют ещё и 25% расходов на электричество.