Белгородцам можно надеяться на улучшение погоды

28 октября в Белгородской области ожидают облачную с прояснениями погоду. Ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днём воздух прогреется до 7-12 °С. При этом существенных осадков и порывов ветра быть не должно.
В Белгороде ночью температурные показатели будут по «верхней планке» — 6-7 градусов тепла. Днём будет не теплее десяти, после девяти вечера может накрапывать небольшой дождь.
В Старом Осколе будет на пару градусов прохладнее после небольшого дождя вечером четверга. В Новом Осколе и Валуйках — без осадков и до +9.