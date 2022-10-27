Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцам можно надеяться на улучшение погоды

Вчера, 11:53
Фото: Bel.ru
Синоптики обещают жителям региона пятницу без осадков и до 12 градусов тепла.
Сюжет
Погода

28 октября в Белгородской области ожидают облачную с прояснениями погоду. Ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днём воздух прогреется до 7-12 °С. При этом существенных осадков и порывов ветра быть не должно.

В Белгороде ночью температурные показатели будут по «верхней планке» — 6-7 градусов тепла. Днём будет не теплее десяти, после девяти вечера может накрапывать небольшой дождь.

В Старом Осколе будет на пару градусов прохладнее после небольшого дождя вечером четверга. В Новом Осколе и Валуйках — без осадков и до +9.

#Евгений Грицков#Погода#Прогноз погоды
Подпишитесь
Вячеслав Гладков: Несколько белгородцев попали в плен
Вчера, 19:43
Жителей четырёх сёл под Белгородом эвакуируют из-за введения режима ЧС
Вчера, 17:19
В белгородском селе могут ввести режим ЧС
Вчера, 20:53
Белгородцы требуют отодвинуть линию фронта от границ региона
Вчера, 16:58
В Белгородской области увековечат память погибших участников спецоперации
Вчера, 13:15
Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области
Вчера, 23:35