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Белгородский пенсионер погиб в огне в своём доме, а мужчину спасли из горящего гаража

Вчера, 09:13
Фото: УМЧС по Белгородской области
Прибывшие на место происшествия пожарные не успели помочь мужчине, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В селе Ниновка Новооскольского городского округа 26 октября произошёл пожар, который закончился трагедией. Погиб пенсионер.

Соседи сообщили спасателям, что в горящем доме живёт пожилой мужчина. Пожарные начали тушить огонь и искать хозяина дома, вскоре они обнаружили тело. Огонь повредил отделку в доме, мебель и вещи. Предполагается, что возгорание началось из-за проблем с электрооборудованием.

В селе Сухая Ольшанка Чернянского района в тот же день горел деревянный дом. Огонь повредил кровлю. Пожар начался из-за неисправности отопительной печи. Никто не пострадал.

Спасатели также вытащили из горевшего гаража мужчину в Старом Осколе. Его передали под присмотр медиков. Пожар начался из-за неосторожности при курении.

В регионе зафиксировали ещё три пожара. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в Таврово-10 Белгородского района 19 октября сгорел жилой дом. Ранее сообщалось, что на Крейде в областном центре загорелся погрузчик внутри ангара.

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Погиб в пожаре#Сгорел гараж#МЧС
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