Белгородский пенсионер погиб в огне в своём доме, а мужчину спасли из горящего гаража

Соседи сообщили спасателям, что в горящем доме живёт пожилой мужчина. Пожарные начали тушить огонь и искать хозяина дома, вскоре они обнаружили тело. Огонь повредил отделку в доме, мебель и вещи. Предполагается, что возгорание началось из-за проблем с электрооборудованием.