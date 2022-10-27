Белгородский пенсионер погиб в огне в своём доме, а мужчину спасли из горящего гаража

В селе Ниновка Новооскольского городского округа 26 октября произошёл пожар, который закончился трагедией. Погиб пенсионер.
Соседи сообщили спасателям, что в горящем доме живёт пожилой мужчина. Пожарные начали тушить огонь и искать хозяина дома, вскоре они обнаружили тело. Огонь повредил отделку в доме, мебель и вещи. Предполагается, что возгорание началось из-за проблем с электрооборудованием.
В селе Сухая Ольшанка Чернянского района в тот же день горел деревянный дом. Огонь повредил кровлю. Пожар начался из-за неисправности отопительной печи. Никто не пострадал.
Спасатели также вытащили из горевшего гаража мужчину в Старом Осколе. Его передали под присмотр медиков. Пожар начался из-за неосторожности при курении.
В регионе зафиксировали ещё три пожара. Обошлось без пострадавших.