Белгородские депутаты попросили вузы учить детей участников СВО бесплатно

Белгородская областная дума поддержала инициативу одного из российских вузов и подготовила обращение к руководителям образовательных организаций, действующих на территории Белгородской области. Им предлагают освободить студентов коммерческой формы обучения от платы. Касается это тех детей, чьи родители задействованы в специальной военной операции в качестве военнослужащих, добровольцев и контрактников.