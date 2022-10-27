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Белгородские депутаты попросили вузы учить детей участников СВО бесплатно

Вчера, 11:16
Фото: Белгородская областная дума
Депутаты Белгородской областной думы обратились к вузам и ссузам Белгородской области с предложением освободить студентов, чьи родители участвуют в специальной военной спецоперации, от платы за обучение.

Белгородская областная дума поддержала инициативу одного из российских вузов и подготовила обращение к руководителям образовательных организаций, действующих на территории Белгородской области. Им предлагают освободить студентов коммерческой формы обучения от платы. Касается это тех детей, чьи родители задействованы в специальной военной операции в качестве военнослужащих, добровольцев и контрактников.

Несколько пунктов сегодняшней депутатской повестки были связаны со спецоперацией и усилением мер социальной поддержки населения.

И органы госвласти, и гражданское общество включаются в проведение различных мероприятий. Мы все оказываем содействие  и помощь военнослужащим и их семьям.
Юрий Клепиков, председатель областной думы
#Образование#Татьяна Панарина#Эксклюзив#Операция на Украине#Белгородская область#Юрий клепиков
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