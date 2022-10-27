Белгородская область получила несколько тысяч кожаных берцев для военнослужащих

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» жительница области попросила Вячеслава Гладкова проконтролировать полное обеспечение экипировкой мобилизованных белгородцев. Женщина отметила, что родственники некоторых военнослужащих самостоятельно собирают для них экипировку. По её словам, так быть не должно.
Губернатор успокоил белгородку и сообщил, что область тщательно следить за обеспечением военнослужащих необходимой экипировкой. Например, из Дагестана в регион привезли несколько тысяч берцев, которые передадут военнослужащим.
Пришли несколько тысяч кожаных зимних берцев, которые мы специально заказывали в Дагестане. Благодарен главе Республики Дагестана, что он помог нам получить этот заказ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона отметил, что военнослужащие полностью обеспечены всей необходимой экипировкой.
Сейчас занимаемся зимними перчатками, дождевиками, рюкзаками. Уже пришли флисовые кофты, которые надеваются под форму, чтобы нашим парням было тепло. Понимаю, что вы переживаете, но мы делаем всё, что в наших силах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области