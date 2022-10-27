Белгородская область получила несколько тысяч кожаных берцев для военнослужащих

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» жительница области попросила Вячеслава Гладкова проконтролировать полное обеспечение экипировкой мобилизованных белгородцев. Женщина отметила, что родственники некоторых военнослужащих самостоятельно собирают для них экипировку. По её словам, так быть не должно.