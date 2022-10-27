Белгородская область получила 145 млн рублей на реконструкцию ЦМИ в Старом Осколе

Конечно, очень рад тому, что федеральный бюджет выделил финансовую помощь на то, чтобы нашей молодёжи было комфортно в современных условиях заниматься любимыми делами. А мы постараемся очень качественно реализовать этот проект.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По данным правительства, в конкурсе Росмолодёжи участвовали проекты из 51 субъекта РФ, но только 42 из них получили федеральную поддержку. Средства направят на организацию работы со студентами, школьниками и активистами.
Напомним, в Белгороде Центр молодёжных инициатив уже отремонтировали, причём не обошлось без проблем в ходе работ из-за медлительности и нарушений подрядчика. Капремонтом занималось ООО «Тисайд».
Объект открыли 1 декабря 2021 года – спустя год после запланированного изначально срока.