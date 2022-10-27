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Белгородская область получила 145 млн рублей на реконструкцию ЦМИ в Старом Осколе

Сегодня, 04:39
Фото: 1MI
Росмолодёжь выделила Белгородской области 145 млн рублей для реконструкции Центра молодёжных инициатив в Старом Осколе, сообщил Вячеслав Гладков.
Конечно, очень рад тому, что федеральный бюджет выделил финансовую помощь на то, чтобы нашей молодёжи было комфортно в современных условиях заниматься любимыми делами. А мы постараемся очень качественно реализовать этот проект.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По данным правительства, в конкурсе Росмолодёжи участвовали проекты из 51 субъекта РФ, но только 42 из них получили федеральную поддержку. Средства направят на организацию работы со студентами, школьниками и активистами.

Напомним, в Белгороде Центр молодёжных инициатив уже отремонтировали, причём не обошлось без проблем в ходе работ из-за медлительности и нарушений подрядчика. Капремонтом занималось ООО «Тисайд».

Объект открыли 1 декабря 2021 года – спустя год после запланированного изначально срока.

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#Оксана Артемова#Город#Губернатор#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#ЦМИ#Росмолодёжь#Центр молодежных инициатив
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