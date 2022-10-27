Белгородка попросила губернатора подарить её семье городскую лавочку

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на просьбу белгородки подарить её семье городскую лавочку, установленную в Театральном сквере. Женщина отметила, что именно на ней познакомилась со своим будущим мужем, поэтому не хотела бы, чтобы при реконструкции сквера лавочка сгнила.