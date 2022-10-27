Белгородка попросила губернатора подарить её семье городскую лавочку

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на просьбу белгородки подарить её семье городскую лавочку, установленную в Театральном сквере. Женщина отметила, что именно на ней познакомилась со своим будущим мужем, поэтому не хотела бы, чтобы при реконструкции сквера лавочка сгнила.
Очень приятно слышать, что в городе есть места, которые так отзываются в вашем сердце. Но, наверное, найдётся ещё пару сотен человек, у которых есть приятные воспоминание с этой лавочкой. Не переживайте, на следующий год реконструироваться сквер не будет, поэтому лавочка не сгниёт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что о реконструкции Театрального сквера стало известно 23 октября. На госзакупках уже ищут подрядчика, который благоустроит сквер. В сквере планируется разместить современный контактный фонтан, обустроить место для отдыха, обновить освещение и высадить деревья. Начальная цена контракта — 1 970 000 рублей.