Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородка попросила губернатора подарить её семье городскую лавочку

Вчера, 19:50
Фото: pxhere.com
По словам женщины, она познакомилась со своим мужем на лавочке в Театральном сквере.

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на просьбу белгородки подарить её семье городскую лавочку, установленную в Театральном сквере. Женщина отметила, что именно на ней познакомилась со своим будущим мужем, поэтому не хотела бы, чтобы при реконструкции сквера лавочка сгнила.

Очень приятно слышать, что в городе есть места, которые так отзываются в вашем сердце. Но, наверное, найдётся ещё пару сотен человек, у которых есть приятные воспоминание с этой лавочкой. Не переживайте, на следующий год реконструироваться сквер не будет, поэтому лавочка не сгниёт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что о реконструкции Театрального сквера стало известно 23 октября. На госзакупках уже ищут подрядчика, который благоустроит сквер. В сквере планируется разместить современный контактный фонтан, обустроить место для отдыха, обновить освещение и высадить деревья. Начальная цена контракта — 1 970 000 рублей.

В Театральном сквере Белгорода появится современный контактный фонтан
Узнать подробнее
Читайте также:
В дворах и скверах Белгорода будут играть классическую музыкуВ Белгороде начали обустраивать сквер на ПреображенскойБелгородец предложил помощь с производством лавочек для подвалов
#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Лавочка#Театральный сквер#Обустройство
Подпишитесь
Вячеслав Гладков: Несколько белгородцев попали в плен
Вчера, 19:43
Жителей четырёх сёл под Белгородом эвакуируют из-за введения режима ЧС
Вчера, 17:19
В белгородском селе могут ввести режим ЧС
Вчера, 20:53
Белгородцы требуют отодвинуть линию фронта от границ региона
Вчера, 16:58
В Белгородской области увековечат память погибших участников спецоперации
Вчера, 13:15
Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области
Вчера, 23:35