Белгородец через мать обманом выманил у женщины более 1 млн рублей

В суде установлено, что в 2018 году злоумышленник сказал матери о болезни отца и попросил женщину занять у знакомой 310 тыс. рублей. Позже аналогичным образом он заставил потерпевшую дать ему ещё 1,1 млн рублей под предлогом помощи в покупке квартиры.