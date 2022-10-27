Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец через мать обманом выманил у женщины более 1 млн рублей

Вчера, 11:08
Мать мошенника и не подозревала, что её сын занимается преступной деятельностью, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородца признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Через мать он выманил у женщины более 1 млн рублей. Мать при этом не знала о намерениях сына.

В суде установлено, что в 2018 году злоумышленник сказал матери о болезни отца и попросил женщину занять у знакомой 310 тыс. рублей. Позже аналогичным образом он заставил потерпевшую дать ему ещё 1,1 млн рублей под предлогом помощи в покупке квартиры.

Обещания аферист не исполнил, деньги также не вернул. В суде белгородец признал свою вину полностью. Подсудимого приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Ущерб он должен возместить. Приговор ещё можно обжаловать.

Напомним, другой белгородец получил выплат на 720 тыс. рублей за поддельную инвалидность. Его тоже судили за мошенничество. Другая жительница региона отдала лже-целительнице 470 тыс. рублей.

 

Убившего мать белгородца просят отправить на принудительное лечение
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец связал и закрыл у себя в доме бросившую его девушку и её матьНапавшего на мать с ребёнком юного белгородца арестовали на два месяцаМать белгородской блогерши Софочки РРР опровергла информацию об аресте дочери
#Наталья Корявых#Происшествия#Мошенник#Мать#Прокуратура
Подпишитесь
Вячеслав Гладков: Несколько белгородцев попали в плен
Вчера, 19:43
Жителей четырёх сёл под Белгородом эвакуируют из-за введения режима ЧС
Вчера, 17:19
В белгородском селе могут ввести режим ЧС
Вчера, 20:53
Белгородцы требуют отодвинуть линию фронта от границ региона
Вчера, 16:58
В Белгородской области увековечат память погибших участников спецоперации
Вчера, 13:15
Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области
Вчера, 23:35