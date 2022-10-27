Белгородец через мать обманом выманил у женщины более 1 млн рублей

Белгородца признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Через мать он выманил у женщины более 1 млн рублей. Мать при этом не знала о намерениях сына.
В суде установлено, что в 2018 году злоумышленник сказал матери о болезни отца и попросил женщину занять у знакомой 310 тыс. рублей. Позже аналогичным образом он заставил потерпевшую дать ему ещё 1,1 млн рублей под предлогом помощи в покупке квартиры.
Обещания аферист не исполнил, деньги также не вернул. В суде белгородец признал свою вину полностью. Подсудимого приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Ущерб он должен возместить. Приговор ещё можно обжаловать.