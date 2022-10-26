Задержки по ремонту дома в Белгороде и история работников Fix Price: итоги дня

В Белгороде на дом на улице Губкина упали обломки ракеты. Теперь восстановление здания затянулось. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что проблемы связаны со сложностью работ.
Строители занимаются демонтажем конструкций. По словам главы региона, рабочие стараются, поэтому демонтажные работы должны завершить до конца недели. Далее приступят к восстановлению жилого дома.
Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино принуждают уволиться. Магазин сгорел, а работников просят писать заявления по собственному желанию. В инспекции труда объяснили, что от перевода или увольнения можно отказаться.
Девушка, работавшая в магазине, рассказала, что им обещали сокращения, но на деле – увольнение. Обращения к главе горокруга Владимиру Жданову не помогли – чиновник не ответил. В отделе кадров на белгородку давили с просьбой быстрее написать заявление на перевод. Она отказалась.
Позже стало известно, что сторонам удалось договориться.
ЦЭБ требует с губкинского «Флагмана» 298 млн рублей неосновательного обогащения. Арбитражный суд Белгородской области рассмотрит дело 12 декабря.
Подробностей дела в судебных документах не указали. ООО «Флагман» работает в Губкинском городском округе с 2013 года. Убыток мусороперерабатывающего предприятия по итогам прошлого года составил 53,6 млн рублей.