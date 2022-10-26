Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Задержки по ремонту дома в Белгороде и история работников Fix Price: итоги дня

26 октября 16:00
Восстановление пострадавшей от обстрела многоэтажки затянулось, работников сгоревшего Fix Price в Шебекино принуждают уволиться, а ЦЭБ требует почти 300 млн рублей с губкинского предприятия.

Повреждённая многоэтажка

В Белгороде на дом на улице Губкина упали обломки ракеты. Теперь восстановление здания затянулось. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что проблемы связаны со сложностью работ.

Строители занимаются демонтажем конструкций. По словам главы региона, рабочие стараются, поэтому демонтажные работы должны завершить до конца недели. Далее приступят к восстановлению жилого дома.

Восстановление повреждённого взрывом дома в Белгороде затянулось
Узнать подробнее

 

Увольнения из Fix Price

Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино принуждают уволиться. Магазин сгорел, а работников просят писать заявления по собственному желанию. В инспекции труда объяснили, что от перевода или увольнения можно отказаться.

Девушка, работавшая в магазине, рассказала, что им обещали сокращения, но на деле – увольнение. Обращения к главе горокруга Владимиру Жданову не помогли – чиновник не ответил. В отделе кадров на белгородку давили с просьбой быстрее написать заявление на перевод. Она отказалась.

Позже стало известно, что сторонам удалось договориться.

Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино сократят по закону
Узнать подробнее

 

Мусорные войны

ЦЭБ требует с губкинского «Флагмана» 298 млн рублей неосновательного обогащения. Арбитражный суд Белгородской области рассмотрит дело 12 декабря.

Подробностей дела в судебных документах не указали. ООО «Флагман» работает в Губкинском городском округе с 2013 года. Убыток мусороперерабатывающего предприятия по итогам прошлого года составил 53,6 млн рублей.

Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения
Узнать подробнее
#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Шебекино#Восстановление дома после обстрела#Увольнение работников сгоревшего магазина#ТКО#Арбитраж
Подпишитесь
Вячеслав Гладков: Несколько белгородцев попали в плен
Вчера, 19:43
Жителей четырёх сёл под Белгородом эвакуируют из-за введения режима ЧС
Вчера, 17:19
В белгородском селе могут ввести режим ЧС
Вчера, 20:53
Белгородцы требуют отодвинуть линию фронта от границ региона
Вчера, 16:58
В Белгородской области увековечат память погибших участников спецоперации
Вчера, 13:15
Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области
Вчера, 23:35