Задержки по ремонту дома в Белгороде и история работников Fix Price: итоги дня

Девушка, работавшая в магазине, рассказала, что им обещали сокращения, но на деле – увольнение. Обращения к главе горокруга Владимиру Жданову не помогли – чиновник не ответил. В отделе кадров на белгородку давили с просьбой быстрее написать заявление на перевод. Она отказалась.