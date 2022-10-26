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Вячеслав Гладков опроверг информацию о своём уходе с поста губернатора

Вчера, 19:44
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Белгородка решила, что Вячеслава Гладкова заберут на работу в другой регион.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка поздравила Вячеслава Гладкова с номинированием на премию «Губернатор года» и подумала, что теперь главу региона снимут с должности и отправят на работу в другой регион. 

Вячеслав Гладков поблагодарил жительницу за поздравления и опроверг информацию о его возможном уходе с поста губернатора.

Или президент или жители области должны сами решить, нужен ли я и насколько качественно я делаю свою работу. Пока работы очень много, поэтому давайте заниматься тем, чем должны.
Вячеслав Гладкова, губернатор Белгородской области

Напомним, что утром 26 октября стало известно о номинировании главы Белгородской области на премию «Губернатор года». Вячеслав Гладков соревнуется за это звание с главой Ямало-Ненецкого АО Дмитрием Артюховым.

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#Александра Склярова#Политика#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Прямой эфир#Номинация
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