Вячеслав Гладков опроверг информацию о своём уходе с поста губернатора

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка поздравила Вячеслава Гладкова с номинированием на премию «Губернатор года» и подумала, что теперь главу региона снимут с должности и отправят на работу в другой регион.
Вячеслав Гладков поблагодарил жительницу за поздравления и опроверг информацию о его возможном уходе с поста губернатора.
Или президент или жители области должны сами решить, нужен ли я и насколько качественно я делаю свою работу. Пока работы очень много, поэтому давайте заниматься тем, чем должны.
Вячеслав Гладкова, губернатор Белгородской области
Напомним, что утром 26 октября стало известно о номинировании главы Белгородской области на премию «Губернатор года». Вячеслав Гладков соревнуется за это звание с главой Ямало-Ненецкого АО Дмитрием Артюховым.