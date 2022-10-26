Восстановление повреждённого взрывом дома в Белгороде затянулось

В утреннем обращении губернатор Белгородской области рассказал, что работы по восстановлению пострадавшего при обстреле дома на улице Губкина затянулось по срокам из-за сложности работ: нужно не нанести ущерб квартирам, которые не пострадали от взрыва. Сейчас продолжается демонтаж конструкций.