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Восстановление повреждённого взрывом дома в Белгороде затянулось

Сегодня, 05:11
Фото: Bel.ru
Это связано со сложностью работ, рассказал Вячеслав Гладков. Сейчас продолжается демонтаж конструкций.

В утреннем обращении губернатор Белгородской области рассказал, что работы по восстановлению пострадавшего при обстреле дома на улице Губкина затянулось по срокам из-за сложности работ: нужно не нанести ущерб квартирам, которые не пострадали от взрыва. Сейчас продолжается демонтаж конструкций.

Строители наши стараются. До конца этой недели демонтажные работы должны быть завершены, и мы приступим к восстановлению жилого дома.
Вячеслав Гладков

Верхний и технический этажи многоквартирного дома получили повреждения после обстрела Белгорода 13 октября. Пострадавших не было, но жителей временно из дома пришлось отселить. Вчера стало известно, что дом ремонтируют за счёт внебюджетных источников и средств компаний.

Сначала заявлялось, что жители дома смогут вернуться в квартиры в конце прошлой недели. После первый заммэра Валентин Демидов сообщил, что это получится сделать только с 27 октября.

 

 

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел Белгорода 13 октября#Обстрел#Повреждённый дом#Улица губкина#Восстановительные работы#Вячеслав Гладков
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