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В законе о выплатах к юбилеям свадеб устранят «очевидную несправедливость»

Вчера, 11:13
Фото: 1MI
В белгородской облдуме представили законопроект, согласно которому регистрация брака в регионе для получения денежных выплат к юбилеям свадеб станет необязательной.

В Белгородской области собираются принять новый закон, согласно которому регистрация брака в регионе необязательна при получении выплат. Речь о деньгах, которые белгородцам вручают на юбилеи свадеб.

Дело в том, что многие из пар заключали браки ещё во времена СССР, а потом уезжали, например, на учёбу или работы, иногда и в другие республики Советского Союза. Некоторые белгородцы в итоге не получили право на выплаты.

Спикер облдумы Юрий Клепиков предложил устранить «очевидную несправедливость». Если закон примут, то белгородцы, которым отказали в выплатах, смогут обратиться за ними повторно.

Напомним, в 2022 году в Белгородской области золотую свадьбу отметили 505 пар. Ранее белгородские семьи получали медали за золотые и бриллиантовые свадьбы.

 

Как супружеским парам Белгородской области получить выплаты к юбилею свадьбы
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#Общество#Юбилей свадьбы#Выплаты#Законодательство#Изменения#Белгородская областная Дума#Наталья Корявых
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