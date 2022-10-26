В законе о выплатах к юбилеям свадеб устранят «очевидную несправедливость»

В Белгородской области собираются принять новый закон, согласно которому регистрация брака в регионе необязательна при получении выплат. Речь о деньгах, которые белгородцам вручают на юбилеи свадеб.
Дело в том, что многие из пар заключали браки ещё во времена СССР, а потом уезжали, например, на учёбу или работы, иногда и в другие республики Советского Союза. Некоторые белгородцы в итоге не получили право на выплаты.
Спикер облдумы Юрий Клепиков предложил устранить «очевидную несправедливость». Если закон примут, то белгородцы, которым отказали в выплатах, смогут обратиться за ними повторно.
Напомним, в 2022 году в Белгородской области золотую свадьбу отметили 505 пар. Ранее белгородские семьи получали медали за золотые и бриллиантовые свадьбы.