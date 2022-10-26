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В Старом Осколе капитально отремонтировали путепровод над проспектом Алексея Угарова

Вчера, 12:27
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
Движение пока частично перекрыто, но к концу осени его полностью запустят.

Мост через промышленную магистраль Староосколького округа ремонтировали поэтапно. Проезд по путепроводу над проспектом Алексея Угарова в районе села Незнамово ограничивали в зависимости от объёма работ.

Сначала здесь заменили балки перекрытия. После реконструкции основы моста сделали ограждение, благоустроили пешеходную зону и проезжую часть, укрепили откос.
Здесь также установили фонари уличного освещения, метеостанцию и камеры видеонаблюдения.

Транспортная развязка – одна из крупных на территории. По ней ежедневно курсирует транспорт в сторону промышленных предприятий и сёл.

Путепровод построили больше 40 лет назад. Ремонт ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Проектировщики заменили пять балок, которые были существенно изношены. Это показала специальная экспертиза. Сделали новый выравнивающий слой, уложили асфальтобетон.
Представитель компании-генподрядчика из Белгорода
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
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