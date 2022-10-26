В Старом Осколе капитально отремонтировали путепровод над проспектом Алексея Угарова

Сначала здесь заменили балки перекрытия. После реконструкции основы моста сделали ограждение, благоустроили пешеходную зону и проезжую часть, укрепили откос.

Здесь также установили фонари уличного освещения, метеостанцию и камеры видеонаблюдения.