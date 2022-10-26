В облдуме рассказали, сколько белгородок получат почётный знак «Материнская слава»

167 белгородок претендуют на получение почётного знака «Материнская слава». Список согласовал комитет облдумы по социальной политике.
На награду I степени претендуют 22 женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Знак II степени планируют вручить 27 многодетным матерям региона, которые воспитывают четверых детей. Материнскую славу III степени собираются вручить 118 женщинам за воспитание троих детей. В список облдумы вошли белгородки, работающие учителями, самозанятые, домохозяйки.
Напомним, в мае почётный знак получили 143 семьи. Награждение было приурочено к Международному дню семьи.
Ранее сообщалось, что в регионе собираются учредить почётный знак «Отцовская слава». Инициатором предложения стал губернатор Вячеслав Гладков.