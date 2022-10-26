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В облдуме рассказали, сколько белгородок получат почётный знак «Материнская слава»

Вчера, 09:09
Фото: 1MI
На награду I степени претендуют 22 женщины. Они воспитывают пятерых и более детей, сообщили в областной думе.

167 белгородок претендуют на получение почётного знака «Материнская слава». Список согласовал комитет облдумы по социальной политике.

На награду I степени претендуют 22 женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Знак II степени планируют вручить 27 многодетным матерям региона, которые воспитывают четверых детей. Материнскую славу III степени собираются вручить 118 женщинам за воспитание троих детей. В список облдумы вошли белгородки, работающие учителями, самозанятые, домохозяйки.

Напомним, в мае почётный знак получили 143 семьи. Награждение было приурочено к Международному дню семьи.

Ранее сообщалось, что в регионе собираются учредить почётный знак «Отцовская слава». Инициатором предложения стал губернатор Вячеслав Гладков. 

 

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#Евгений Грицков#Общество#Материнская слава#Многодетные матери#Почётный знак#Белгородская областная Дума
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