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В Госдуме предложили финансово поддержать Белгородскую область

Вчера, 17:20
Фото: 1MI
Вячеслав Володин заявил, что приграничные регионы нуждаются в дополнительной финансовой поддержке.

Во время обсуждения в Госдуме проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года, спикер парламента Вячеслав Володин предложил выделить дополнительные средства приграничным регионам. 

По словам председателя, каждый год отбираются 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, чтобы предоставить им помощь в труднорешаемых вопросах. В этом году Вячеслав Володин предложил также включить в этот список приграничные регионы: Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Воронежскую области, Крым, Краснодарский край и Севастополь.

Необходимо изучить нагрузку, которую они сейчас несут, и с учётом этого приоритетно им помочь.
Вячеслав Володин

Поправки включат в бюджет уже ко второму чтению.

Напомним, что спикер областной Думы Юрий Клепиков уже просил правительство увеличить резервный фонд Белгородской области на 500 млн рублей. Эти средства должны помочь региону в решении оперативных вопросов. В правительстве пообещали учесть пожелания областной Думы.

#Александра Склярова#Политика#Государственное финансирование#Белгородская область#Вячеслав володин#Юрий клепиков#Госдума#Финансовая поддержка#Приграничные регионы
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