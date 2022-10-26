В Госдуме предложили финансово поддержать Белгородскую область

По словам председателя, каждый год отбираются 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, чтобы предоставить им помощь в труднорешаемых вопросах. В этом году Вячеслав Володин предложил также включить в этот список приграничные регионы: Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Воронежскую области, Крым, Краснодарский край и Севастополь.