В Белгородской области ограничения на въезд и выезд не действуют

Во время вечернего прямого эфира белгородка спросила у губернатора, действуют ли в регионе какие-либо ограничения на передвижение, въезд и выезд из-за введения среднего уровня реагирования.
Ограничения не действуют. Никакой документ для передвижения также не нужен.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что с 19 октября в Белгородской области и во всех приграничных с Украиной регионах России введён средний уровень реагирования. В связи с действием особого режима, главы регионов могут вводить ограничения на передвижение по области, въезд и выезд. Такое решение губернаторы принимают самостоятельно, исходя из оперативной обстановки в регионе.