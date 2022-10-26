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В Белгородской области ограничения на въезд и выезд не действуют

Вчера, 20:26
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе никаких ограничений на передвижение не вводилось.

Во время вечернего прямого эфира белгородка спросила у губернатора, действуют ли в регионе какие-либо ограничения на передвижение, въезд и выезд из-за введения среднего уровня реагирования.

Ограничения не действуют. Никакой документ для передвижения также не нужен.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что с 19 октября в Белгородской области и во всех приграничных с Украиной регионах России введён средний уровень реагирования. В связи с действием особого режима, главы регионов могут вводить ограничения на передвижение по области, въезд и выезд. Такое решение губернаторы принимают самостоятельно, исходя из оперативной обстановки в регионе.

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#Александра Склярова#Город#Ограничение движения#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Въезд#Выезд#Ограничения
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