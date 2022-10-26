В Белгородской области ограничения на въезд и выезд не действуют

Напомним, что с 19 октября в Белгородской области и во всех приграничных с Украиной регионах России введён средний уровень реагирования. В связи с действием особого режима, главы регионов могут вводить ограничения на передвижение по области, въезд и выезд. Такое решение губернаторы принимают самостоятельно, исходя из оперативной обстановки в регионе.