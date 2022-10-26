В Белгороде построят напорный коллектор за 1,3 млрд рублей

Во время сессии депутаты внесли изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белгорода на 2016–2025 гг. Мэрия предложила включить в программу строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции до ГОС ДУ 800. На работы будет направлен 1,1 млрд рублей (956 млн рублей из федерального бюджета и 239 млн рублей из областного бюджета).
Также в программу включат капремонт самотечного канализационного коллектора по улице Автомобилистов до канализационной насосной станции. Работы обойдутся в 549 млн рублей (439 млн рублей из федерального бюджета и 109 млн рублей из областного бюджета).
Кроме того, в планах обустроить ливневую канализацию на улично-дорожной сети города с целью организовать отвод подземных и дождевых вод. Стоимость работ — 24 млн рублей (иные источники финансирования).
Напомним, на Красноармейской улице в Белгороде отремонтируют подпорную стену с ливнёвкой за 5 млн рублей.