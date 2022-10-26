В Белгороде построят напорный коллектор за 1,3 млрд рублей

Во время сессии депутаты внесли изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белгорода на 2016–2025 гг. Мэрия предложила включить в программу строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции до ГОС ДУ 800. На работы будет направлен 1,1 млрд рублей (956 млн рублей из федерального бюджета и 239 млн рублей из областного бюджета).