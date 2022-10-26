В администрации Белгорода ввели новую должность

Во время сессии депутаты решили исключить должность заместителя главы администрации — руководителя комитета имущественных и земельных отношений. Также было принято решение ввести должность заместителя главы администрации города по строительству.
Под руководство замглавы администрации по строительству перейдёт департамент строительства и архитектуры.
Отметим, что первый замглавы администрации будет заниматься реализацией основных инфраструктурных проектов и координацией деятельности всех структурных подразделений.
Комитет имущественных и земельных отношений перейдёт в непосредственное подчинение главы администрации.