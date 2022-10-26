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В администрации Белгорода ввели новую должность

Вчера, 14:33
Фото: Горсовет Белгорода
Во время 53-й сессии горсовета депутаты согласовали изменения в структуре администрации Белгорода.

Во время сессии депутаты решили исключить должность заместителя главы администрации — руководителя комитета имущественных и земельных отношений. Также было принято решение ввести должность заместителя главы администрации города по строительству.

Под руководство замглавы администрации по строительству перейдёт департамент строительства и архитектуры.

Отметим, что первый замглавы администрации будет заниматься реализацией основных инфраструктурных проектов и координацией деятельности всех структурных подразделений.

Комитет имущественных и земельных отношений перейдёт в непосредственное подчинение главы администрации.

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