Учёные НИУ «БелГУ» разработали технологии для производства огнеупорного бетона

Технологии получения компонентов матричных систем и теплотехнических композиционных материалов нового поколения на их основе разработаны благодаря взаимодействию университета с индустриальным партнёром в рамках Постановления Правительства РФ № 218. По словам руководителя проекта, профессора НИУ «БелГУ» Михаила Трубицына, учёные кафедры общей химии получили заказ от предприятия на разработку импортозамещающих компонентов для производства огнеупорных композитов.
Как пояснил учёный, в целом ряде стратегических отраслей российской промышленности функционирование тепловых агрегатов и установок невозможно без использования футеровочных огнеупорных композитов с высокими эксплуатационными характеристиками, прежде всего в виде неформованных материалов. В мировом огнеупорном производстве они занимают семьдесят процентов от общего выпуска.
«Но сложилось так, что высококачественные огнеупорные композиты бетонного типа, которые производят наши заводы, делались из импортных сырьевых компонентов: в основном германских и французских. Сегодня такие компоненты находятся в списке санкционных, что создает потенциальную угрозу стагнации целой отрасли. Помогло двести восемнадцатое Постановление Правительства РФ, нацеленное как раз на быстрое внедрение прикладных исследований учёных вуза в производство. Компания ЗАО «ПКФ «НК», которая входит в холдинг «НК-Теплохиммонтаж» выступила заказчиком проекта, который успешно завершается внедрением разработанных в НИУ «БелГУ» инновационных технологий и продуктов», — рассказал Михаил Александрович.
По словам руководителя компании ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «НК» Владислава Кузина, Белгородский государственный университет был выбран для участия в проекте, поскольку прежний опыт взаимодействия с учёными НИУ «БелГУ» был успешным, к тому же для достижения поставленной цели требовалось проведение глубоких научных исследований.
«Для низкоцементных теплотехнических композитов требовалось создание новых матричных систем. Это высокотехнологичный наукоёмкий многокомпонентный продукт, состоящий из ультратонких полидисперсных веществ с регулируемыми коллоидно-химическими характеристиками. Исследования учёных-химиков Белгородского госуниверситета помогли добиться прорывного практически значимого результата. И теперь мы имеем технологии получения отечественных специализированных ключевых компонентов для производства низкоцементных огнеупорных композитов», — комментирует Владислав Игоревич.
Учёным и специалистам предприятия удалось решить проблему импортозамещения попавших под санкции ключевых компонентов, необходимых для изготовления неформованных огнеупорных композиционных материалов нового поколения, широко востребованных в чёрной и цветной металлургии, машиностроении и промышленности строительных материалов. Полученные результаты, отмечают специалисты, позволят российскому предприятию организовать производство огнеупорных неформованных материалов нового поколения на основе разработанных и доказавших своё высокое качество отечественных компонентов: субмикронного активированного оксида алюминия и модифицированного высокоглинозёмистого цемента.
В настоящее время на предприятии ЗАО «ПКФ «НК» полным ходом идёт выпуск промышленных партий особо чистого высокоглиноземистого цемента и активированного ультрадисперсного глинозема, не уступающих по своим свойствам лучшим мировым аналогам. Учёные совместно со специалистами предприятия уточняют технические параметры производства компонентов для последующего изготовления стратегического продукта — функциональных матричных систем и теплотехнических композитов нового поколения на их основе. В декабре на предприятии ЗАО «ПКФ «НК» планируется выпуск стратегического продукта для металлургической отрасли — огнеупорного бетона — объёмом 600 тонн.