Учёные НИУ «БелГУ» разработали технологии для производства огнеупорного бетона

«Но сложилось так, что высококачественные огнеупорные композиты бетонного типа, которые производят наши заводы, делались из импортных сырьевых компонентов: в основном германских и французских. Сегодня такие компоненты находятся в списке санкционных, что создает потенциальную угрозу стагнации целой отрасли. Помогло двести восемнадцатое Постановление Правительства РФ, нацеленное как раз на быстрое внедрение прикладных исследований учёных вуза в производство. Компания ЗАО «ПКФ «НК», которая входит в холдинг «НК-Теплохиммонтаж» выступила заказчиком проекта, который успешно завершается внедрением разработанных в НИУ «БелГУ» инновационных технологий и продуктов», — рассказал Михаил Александрович.