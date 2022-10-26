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Сотрудникам сгоревшего в Шебекино магазина Fix Priсe помогут с трудоустройством

Вчера, 19:04
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Глава администрации Шебекинского горокруга уже получил соответствующее поручение от губернатора.

Во время вечернего прямого эфира Вячеславу Гладкову поступил вопрос от сотрудницы, попавшего под обстрел магазина Fix Priсe в Шебекино. По словам жительницы, руководство планировало сократить сотрудников сгоревшего магазина, однако теперь просит написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Глава региона попросил белгородку с пониманием отнестись к ситуации и пообещал решить вопрос с трудоустройством всех сотрудников.

Владимиру Жданову уже дал поручение. Мы постараемся решить все вопросы с вашим трудоустройством. Мне кажется, главное иметь доход, который будет не ниже, а лучше выше того, что вы получали, и смогли бы содержать свою семью. Сейчас тяжело всем: и собственникам, и наёмным работникам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что о проблеме сотрудников сгоревшего в Шебекино магазина Fix Price стало известно днём 26 октября. Вечером этого же дня работников обзвонили и пообещали выплатить среднюю заработную плату в двойном размере с отпускными.

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#Александра Склярова#Общество#Эксклюзив#Шебекино#Вячеслав Гладков#Пострадавшие#Трудоустройство#Fix price#Помощь
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