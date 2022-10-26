Сотрудникам сгоревшего в Шебекино магазина Fix Priсe помогут с трудоустройством

Posted 26 октября 2022, 19:04
Published 26 октября 2022, 19:04
Modified 27 октября 2022, 07:10
Updated 27 октября 2022, 07:10
Во время вечернего прямого эфира Вячеславу Гладкову поступил вопрос от сотрудницы, попавшего под обстрел магазина Fix Priсe в Шебекино. По словам жительницы, руководство планировало сократить сотрудников сгоревшего магазина, однако теперь просит написать заявление на увольнение по собственному желанию.
Глава региона попросил белгородку с пониманием отнестись к ситуации и пообещал решить вопрос с трудоустройством всех сотрудников.
Владимиру Жданову уже дал поручение. Мы постараемся решить все вопросы с вашим трудоустройством. Мне кажется, главное иметь доход, который будет не ниже, а лучше выше того, что вы получали, и смогли бы содержать свою семью. Сейчас тяжело всем: и собственникам, и наёмным работникам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что о проблеме сотрудников сгоревшего в Шебекино магазина Fix Price стало известно днём 26 октября. Вечером этого же дня работников обзвонили и пообещали выплатить среднюю заработную плату в двойном размере с отпускными.