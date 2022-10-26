Сотрудникам сгоревшего в Шебекино магазина Fix Priсe помогут с трудоустройством

Во время вечернего прямого эфира Вячеславу Гладкову поступил вопрос от сотрудницы, попавшего под обстрел магазина Fix Priсe в Шебекино. По словам жительницы, руководство планировало сократить сотрудников сгоревшего магазина, однако теперь просит написать заявление на увольнение по собственному желанию.