bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2022, 19:04

Published 26 октября 2022, 19:04

Modified 27 октября 2022, 07:10

Updated 27 октября 2022, 07:10

Сотрудникам сгоревшего в Шебекино магазина Fix Priсe помогут с трудоустройством

26 октября 2022, 19:04
Сюжет
Эксклюзив
Глава администрации Шебекинского горокруга уже получил соответствующее поручение от губернатора.

Во время вечернего прямого эфира Вячеславу Гладкову поступил вопрос от сотрудницы, попавшего под обстрел магазина Fix Priсe в Шебекино. По словам жительницы, руководство планировало сократить сотрудников сгоревшего магазина, однако теперь просит написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Глава региона попросил белгородку с пониманием отнестись к ситуации и пообещал решить вопрос с трудоустройством всех сотрудников.

Владимиру Жданову уже дал поручение. Мы постараемся решить все вопросы с вашим трудоустройством. Мне кажется, главное иметь доход, который будет не ниже, а лучше выше того, что вы получали, и смогли бы содержать свою семью. Сейчас тяжело всем: и собственникам, и наёмным работникам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что о проблеме сотрудников сгоревшего в Шебекино магазина Fix Price стало известно днём 26 октября. Вечером этого же дня работников обзвонили и пообещали выплатить среднюю заработную плату в двойном размере с отпускными.

Читайте также:
Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино принуждают уволитьсяРаботников сгоревшего Fix Price в Шебекино сократят по закону
#Александра Склярова#Общество#Пострадавшие#Шебекино#Помощь#Трудоустройство#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика