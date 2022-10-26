Реализация соглашений «в цифре» для финансовых органов Амурской области

Информационно-техническая система Амурской области обеспечивает централизацию планирования и исполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на базе автоматизированных комплексов «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» разработки БФТ-Холдинга. Обновлённая функциональность системы поможет финансовым органам региона сократить время на проведение процедур по заключению и исполнению соглашений по представлению межбюджетных трансфертов (МБТ). По итогам проекта, к обновлённому решению подключены 29 муниципальных районов и городских округов, а также 290 бюджетов поселений. Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, которые планируется провести через систему, в 2022 году составит 18 122 887,2 тыс. рублей, в 2023 — 13 466 618,1 тыс. рублей в соответствии с действующим Законом о бюджете Амурской области на 2022–2024 гг. Согласно закону Амурской области от 9 декабря 2021 года № 48-ОЗ, в период с 2022 по 2024 год распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями региона будет направлено на формирование комфортной городской среды, создание модельных муниципальных библиотек, разработку проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных работ и на решение других важных задач по развитию области.