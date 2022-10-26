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Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино сократят по закону

Вчера, 15:06
Фото: 1MI
После публикации «Бел.Ру» сотрудникам магазина позвонили из отдела кадров и пообещали двойную оплату вместе с отпускными.

Работникам сгоревшего Fix Price в Шебекино предложили выплату двойной средней зарплаты и отпускные по сокращению. О звонке из отдела кадров редакции рассказала сотрудница, которая жаловалась, что их принуждают уволиться.

Ранее Ксения рассказала, что она обращалась к главе горокруга Владимиру Жданову, но чиновник ей не ответил. Девушка отметила, что у половины работников кредиты, а они остаются без работы.

Напомним, магазин сгорел во время обстрела Шебекино 22 октября. В тот день погибли двое человек, в том числе подросток, пострадали ещё 13 жителей.

 

Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино принуждают уволиться
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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Шебекино#Fix price#Пожар#Сотрудники#Сокращение
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