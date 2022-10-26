Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино сократят по закону

Работникам сгоревшего Fix Price в Шебекино предложили выплату двойной средней зарплаты и отпускные по сокращению. О звонке из отдела кадров редакции рассказала сотрудница, которая жаловалась, что их принуждают уволиться.
Ранее Ксения рассказала, что она обращалась к главе горокруга Владимиру Жданову, но чиновник ей не ответил. Девушка отметила, что у половины работников кредиты, а они остаются без работы.
Напомним, магазин сгорел во время обстрела Шебекино 22 октября. В тот день погибли двое человек, в том числе подросток, пострадали ещё 13 жителей.