Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино принуждают уволиться

Работница магазина Fix Price, который сгорел после обстрела Шебекино 22 октября, жалуется, что сотрудников хотят уволить. По словам Ксении, их заставляют писать заявления по собственному желанию, хотя изначально речь шла только о сокращении.
Мэр Белгорода Антон Иванов посоветовал белгородке обратиться к главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову. Ему написали, но ответа от чиновника так и не последовало.
Редакция «Бел.Ру» связалась с Ксенией. Девушка рассказала, что руководство пришло к выводу о закрытии магазина. В отделе кадров сотрудников уведомили, что следует ждать сокращения, на деле – работников просят уволиться по собственному желанию.
«У половины работников висят кредиты, и плюс ко всему люди остались без работы. А они хотят отделаться от нас по-лёгкому. Про моральную компенсацию для сотрудников я вообще молчу. О ней они, наверное, даже не думают, раз хотят по-быстрому уволить нас», – рассказала девушка.
Менеджер магазина также сказала, что нужно написать заявление на увольнение. Белгородка обратилась в инспекцию труда, где ей разъяснили её права. Она может отказаться увольняться или переводиться на другой магазин – именно так девушка и ответила менеджеру.
Ксения также объяснила, что временно уехала, но вернётся в Шебекино, однако её под предлогом перевода хотели подвести к увольнению. По её словам, она на время перебралась в Москву. Ей звонили из отдела кадров и предлагали должность администратора в магазине на Шаландина в Белгороде.
Поначалу белгородка согласилась, однако на неё начали давить с просьбой написать заявление о переводе сразу. Но заявление вступит в силу 1 ноября. Зачем оно им нужно так рано - не ясно, уточнила Ксения.
Ей ответили, если не понравится в магазине, то заявление отзовут, но по документам она уже соглашается на этот перевод. И если белгородке там не понравится, то её просто увольняют по собственному желанию, без сокращения. Ксения ответила, что не будет переезжать в Белгород, а вернётся в Шебекино. Разговор с отделом кадров на этом завершился.
Сгоревший магазин находился на улице Московской, 16а. Торговая точка входит в федеральную сеть Fix Price. Владелец сети - ООО «Бэст Прайс» зарегистрировано в Химках, а головная компания находится на Кипре.