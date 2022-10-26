Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино принуждают уволиться

Ей ответили, если не понравится в магазине, то заявление отзовут, но по документам она уже соглашается на этот перевод. И если белгородке там не понравится, то её просто увольняют по собственному желанию, без сокращения. Ксения ответила, что не будет переезжать в Белгород, а вернётся в Шебекино. Разговор с отделом кадров на этом завершился.