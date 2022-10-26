Владимир Путин провёл учения по нанесению ответного ядерного удара в Баренцевом море. Задачи предусмотрены в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, заявили российские власти.
В учениях участвовали подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс», ракетная подлодка Северного флота «Тула». В этот список вошли и два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
Сообщается, что военные запустили межконтинентальную ракету «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистическую ракету «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Также уточняется, что Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Ранее учения РВСН под руководством президента проводились 19 февраля.