Путин провёл учения по нанесению ответного ядерного удара

Сообщается, что военные запустили межконтинентальную ракету «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистическую ракету «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Также уточняется, что Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.