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Путин провёл учения по нанесению ответного ядерного удара

Вчера, 15:31
Тренировки РВСН проводили в Баренцевом море. Задачи учений выполнили в полном объёме, заявили в Кремле.

Владимир Путин провёл учения по нанесению ответного ядерного удара в Баренцевом море. Задачи предусмотрены в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, заявили российские власти.

В учениях участвовали подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс», ракетная подлодка Северного флота «Тула». В этот список вошли и два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Сообщается, что военные запустили межконтинентальную ракету «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистическую ракету «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Также уточняется, что Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее учения РВСН под руководством президента проводились 19 февраля.

#Наталья Корявых#Владимир Путин#Ответный ядерный удар#Тренировка
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