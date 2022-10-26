Пострадавшим при обстрелах белгородцам выплатят 500 тысяч рублей

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородец спросил, полагается ли компенсация пострадавшим при обстреле рынка в Шебекино. По словам жителя, в полиции сообщили, что для выплаты полагается справка от врача, однако в медицинском учреждении на этот вопрос белгородцу не ответили.