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Posted 26 октября 2022, 18:08

Published 26 октября 2022, 18:08

Modified 27 октября 2022, 07:09

Updated 27 октября 2022, 07:09

Пострадавшим при обстрелах белгородцам выплатят 500 тысяч рублей

Пострадавшим при обстрелах белгородцам выплатят 500 тысяч рублей

26 октября 2022, 18:08
Фото: 1MI.
Компенсацию получат жители со средними и тяжёлыми ранениями.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородец спросил, полагается ли компенсация пострадавшим при обстреле рынка в Шебекино. По словам жителя, в полиции сообщили, что для выплаты полагается справка от врача, однако в медицинском учреждении на этот вопрос белгородцу не ответили. 

Глава региона успокоил мужчину и сообщил, что компенсация положена всем мирным жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах. 

Мы приравниваем пострадавших мирных жителей к пострадавшим военным, поэтому все, кто получил средние и тяжёлые ранения из областного бюджета получат компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также Вячеслав Гладков пояснил, что для получения компенсации необходимо предоставить заключение комиссии из Белгородской центральной районной больницы.

Подойдите к главному врачу, сошлитесь на наш разговор. Они в курсе и вам не могут отказать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 22 октября под массированный обстрел попали несколько магазинов и Центральный рынок в Шебекино. В результате обстрела пострадали 14 человек, двое из которых погибли. 

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Шебекино#Компенсация#Прямой эфир#Вячеслав Гладков
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