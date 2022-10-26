Новый трек Oxxxymiron* проверят на экстремизм

Как пишет издание, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина решила пожаловаться на музыканта из-за того, что в его треке содержатся призывы «отделить Санкт-Петербург от России». По её словам, проверять нужно не только песню, но и причастность рэпера к экстремистской деятельности.