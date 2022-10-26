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Новый трек Oxxxymiron* проверят на экстремизм

Вчера, 09:53
Фото: Global Look Press | oxxxymiron✱. com
Претензии появились к треку рэпера «Ойда», который он выпустил 16 сентября 2022 года, пишут «Народные новости».

Ещё одну песню Oxxxymiron «Ойда» проверят на экстремизм. С соответствующим заявлением в Генпрокуратуру обратится Лига безопасного интернета.

Как пишет издание, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина решила пожаловаться на музыканта из-за того, что в его треке содержатся призывы «отделить Санкт-Петербург от России». По её словам, проверять нужно не только песню, но и причастность рэпера к экстремистской деятельности.

Ранее суд признал экстремистским другую композицию исполнителя. Речь о песне «Последний звонок». В ней содержится пропаганда насилия и массового убийства, посчитали в суде.

В декабре прошлого года СК РФ обещал проверить треки Noize MC и Oxxxymiron на реабилитацию экстремизма.

*физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами.

 

 

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#Общество#Песня#Экстремизм#Проверка#Наталья Корявых
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